女優の岩下志麻（85）が30日、都内で行われた夫の故篠田正浩監督（享年94）の特集上映でトークショーに出席した。昨年3月に篠田監督が亡くなってから初の公の場で、当時は「喪失感が大きくて気力もなく、死ぬことばかり考えていた」という。その後、夫婦での映画作りについての書籍を書くことになり「少しずつ元気になって、前を向けるようになった」と明かした。それでも「今でも（自宅の）テーブルが広すぎて、篠田がいな