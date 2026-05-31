コンジェスタスは新馬戦以来の関東輸送を無事に終えた。中2週でのG1挑戦となるが出来は前走以上。吉田助手は「前走は休み明けの感じだったので、（今回は）より締まって無駄なところがなくなった」と上昇を伝えた。「距離が延びるのは歓迎。左回りも問題ない」。父子3代での無敗ダービー制覇へ。状態、舞台ともに不安はない。