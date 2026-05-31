嵐が31日、東京ドームで5大ドームツアーの最終公演を行い活動を終了する。リーダーの大野智（45）は同日でSTARTOENTERTAINMENTを退所。結成から27年、5人の集大成となるパフォーマンスに注目が集まる。“超プラチナチケット”を手にできたのは、約5万人。嵐のファンクラブ会員は300万人以上といわれ、多くのファンが生配信で5人の姿を見守るとみられる。少しでも大画面で見ようと、受信するスマートフォンやパソコンの映像を