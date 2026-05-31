ジャスティンビスタも無事に東京競馬場に到着。田口厩務員は「おとなしかった。カイバをしっかり食べていた」と愛馬の様子を伝えた。昨年ホープフルS8着からの長期休養明け。それでも「間隔が空いたのはこの馬にとってプラス。とてもいい動きができていたし、とてもいい状態で臨める」と仕上がりに自信をのぞかせた。