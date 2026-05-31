ケントンは坂路を駆け上がった後、ポリトラックへ。グッと我慢の利いた走りで気合も乗っていた。田島師は「順調ですよ。変な力みもなく、普通に競馬に向かえる」と調整過程を振り返って充実した表情。厩舎にとっては今回が初めてのダービー挑戦。特別な一戦に向け「うれしいですし、頑張りたいですね」と意気込んだ。