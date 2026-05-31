◇交流戦西武6―0DeNA（2026年5月30日ベルーナD）9回のマウンドで聴く登場曲は格別だった。西武・隅田が8安打を浴びても9奪三振などで要所を締め、通算4度目の完封で今季2度目の6連勝に貢献した。前回完封した昨年4月19日のソフトバンク戦は1―0。今回は好調の打撃陣に6点の援護をもらい、「楽に9回に上がることができたので、いい思い出になった」と笑顔を見せた。8回を終えて102球。西口監督には当然のように続投を志