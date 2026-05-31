歌手の新浜レオン（30）が30日、地元の千葉県白井市内で、全国ツアーの初日を迎えた。3年連続のNHK紅白歌合戦出場に向けた意欲作で、母校の千葉英和高校ダンス部とコラボした「LOVEしない？」など、全22曲で地元ファンを沸かせた。胸の前に両手で作ったハートマークを突き出したり、上下に動かす「LOVEしないダンス」が話題となっている。ライブでは後輩たちが客席の通路でダンスを披露。そんな光景を新浜は笑顔で見守った。