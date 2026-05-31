俳優の舘ひろし（76）が30日、警視庁調布署の一日署長を務めた。主演映画「免許返納！？」（6月19日公開）のプロモーションも兼ね、かつて石原プロモーションがあった“地元”に凱旋し「久しぶりに帰ってまいりました。感無量です」と笑顔。警察幹部の制服姿で「今日は署長以下、全員が私の部下。態度の悪い警官は注意します」とご機嫌だ。調布市の人身事故の半分以上が自転車絡みだと聞かされると、「ノーヘルでバイクに乗