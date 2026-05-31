◇交流戦巨人5―3日本ハム（2026年5月30日エスコンF）巨人の3年目右腕・西舘勇陽投手（24）が30日の日本ハム戦で6回無失点に抑え、昨年6月18日の同戦以来346日ぶりの通算4勝目を挙げた。今季初登板初先発で散発4安打に封じた8奪三振の力投が光った。23年ドラフトでは2球団競合の1位指名の末に阿部慎之助前監督に導かれて入団。中大の大先輩の辞任後では初の連勝＆カード勝ち越しに貢献した。最後の力を振り絞った。4―0