ロブチェンは関西馬ながら、今回で4戦連続の関東遠征となり輸送は慣れたもの。皐月賞も落ち着き十分で踏み込みの力強さが目立っていた。2走前の返し馬がかかり気味で馬場入場後は確認したい。リアライズシリウスは体を大きく使って、外めをテンポ良く歩く。適度に気合も乗り、良く見せるタイプだ。ゴーイントゥスカイの前走は8キロ減だったが、むしろボリューム感十分。汗をかく時季でいい意味で絞れた。前走同様、ゆったり周