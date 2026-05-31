ロックバンド「ゴダイゴ」が30日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAでデビュー50周年を記念したコンサートを開催した。11月21日に46年ぶりとなるネパール公演を行うことが決まっており、ボーカルのタケカワユキヒデ（73）は「僕らは現地の“レジェンド”らしいので、また当時の方に再会できたらサイコーだよね」と話した。アンコール前最後に披露したのは「銀河鉄道999」。70代のタケカワがステージ上を走り回る光景にファンが