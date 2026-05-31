◇交流戦巨人5―3日本ハム（2026年5月30日エスコンF）巨人・松本が今季2度目の決勝打を放った。今季3度目の3番に入り初回1死二塁から、4戦連続安打となる先制の左翼線二塁打。日本ハム時代の同僚で誕生日が同じ8月11日で1学年上の有原からの一打だった。古巣相手に2戦連続適時打。「先制できたので良かった。なかなかいい打席を送れていないけど、出たところでなんとか結果を出せるようにやりたい」と話した。