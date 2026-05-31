マテンロウゲイルは前走に続いての関東輸送。小林助手は「着いてから運動したときもおとなしかった。いつも通りの感じ」と伝えた。今回は初の東京となるが「跳びが大きくてダイナミックなので、東京コースの方が力を出し切れる」と条件好転を強調。続けて「ゲートを出て、普通のポジションで競馬をできれば」とポイントを挙げた。