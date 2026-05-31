バステールは新馬戦以来の東京輸送。下沢助手は「輸送は慣れていていつも通り。馬運車の中の様子はいつもと変わらない」と安堵（あんど）した。前走皐月賞は11着敗戦も「状態面は良さそう。1、2個上」と上昇を実感。「乗っている感じはこれからの馬という感じだが、ポテンシャルは高い馬なので」と厩舎による連覇を目指す。