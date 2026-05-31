ショウナンガルフは2度目の関東輸送を問題なく終えた。榎本助手は「昨年末（ホープフルS）で長距離輸送を経験しているので心配していなかった。同じように来られました」と語った。札幌2歳Sを制して以降は結果が出ていないだけに「見返せるように調整してきた。少しでも冷静に競馬に向かえれば」と反撃ムードを漂わせた。