◇交流戦ヤクルト8―7楽天（2026年5月30日楽天モバイル）ヤクルト4年目のモンテルがプロ初の決勝打を含む初の猛打賞で貢献した。「9番・中堅」で2試合連続の先発出場。5回無死一、二塁から左前へ先制打を放つなど躍動し「状態はいいので、今の感覚を忘れずに」と胸を張った。22日に支配下登録され、6試合で打率.538の猛アピール。「打たないとレギュラーにはなれない。毎日1本は打つというのを意識して、このチャンス