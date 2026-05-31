30日の東京7Rでエルハーベンに騎乗した津村が向正面で落馬。担架に乗せられて医務室に運ばれた。騎乗予定だった土曜東京11Rのロジアデレードは戸崎、同12Rのフジレイメイは松岡に乗り替わりとなった。ダービーではリアライズシリウスに騎乗予定。師匠の鈴木伸師は「骨は大丈夫。本人も元気はいい。ただ痛みがあるようで…。（31日の騎乗は）明日の朝に判断します」と状態を伝えた。