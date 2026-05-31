１０人組女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大場花菜が３０日までに自身のインスタグラムを更新。夏日迎える五月に、冬のプライベートショットを公開した。大場は「新潟」とスキーの絵文字を添え、「毎日暑すぎるので載せてなかった今年の冬の写真（遅すぎぃ）」とゲレンデでのふわもこなショットを披露。雪景色の中、現在では見られない白のコート姿や、アヒル仕様の雪だるまを笑顔で差し出すショットで、夏突入時期に冬の