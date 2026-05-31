3歳スプリント重賞「第9回葵S」が30日、京都競馬場で行われた。5番人気デアヴェローチェが昨年のダービージョッキー・北村友一（39）に導かれ、初タイトルを獲得。管理する上村洋行師（52）はJRA重賞10勝目となった。マテラスカイ産駒はうれしいJRA重賞初制覇。牝馬は23年（モズメイメイ）から4連勝となった。天国の父にうれしい初タイトルを届けた。芦毛馬デアヴェローチェが残り100メートルで先頭に立った。ゴール前で外から