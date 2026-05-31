五分のスタートから中団に控えた6番人気ヒシアイラが直線外から追い上げて2着。ハナを切ったそれまでの3戦とは違い、しまいを生かして好走した。荻野極は「最近は押し出される形の逃げが続いていたんですけど今回は前に壁をつくりながら我慢も利いていました。こういう競馬を勉強して幅が広がってくれたら」と収穫を強調。池江師も「ためが利いていたね。次につながる競馬ができた」と手応えを得ていた。