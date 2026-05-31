3番人気タマモイカロスは先行争いを見ながら道中後方を追走。4角12番手から直線大外に出してメンバー最速の上がり3F32秒7をマークして追い上げたが、前2頭は遠かった。それでも3着までは浮上し、デビュー以来6F戦では6戦連続で馬券圏内を確保。重賞初制覇まであと少しだった高杉は「もう少しポジションを取れれば良かったけど、重賞になると周りも速いですね」と悔しそうに振り返った。