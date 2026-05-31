▼4着ガラベイヤ（丸山）調教から期待していた。速い時計に対応できたのは収穫。これからの馬でもっと良くなる。▼5着トップアタック（小沢）ハナにこだわっていたわけではないが、並びも良かったので1番枠からスピードを生かす形に。最終週の分、最後しんどくなった。▼6着エイシンディード（川又）自分のリズムでやってほしい競馬はしてくれた。頑張っているが、この程度で終わる馬じゃない。▼7着タガノアラリア（鮫島