サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は３０日、アイスランド代表との壮行試合（３１日）に向けて、試合会場のＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で調整した。会見した森保一監督は、長期離脱していたＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝と、アイスランド戦までの限定参加となるＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝の先発起用を明言。「Ｗ杯に向けて、最高の準備になる試合ができる」と、重要なＷ杯前国内