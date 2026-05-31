「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第１戦、神戸５−０鹿島」（３０日、ノエビアスタジアム神戸）西１位の神戸がホームで東１位の鹿島を５−０で破り、先勝した。元日本代表ＦＷ大迫勇也（３６）がハットトリックを決めるなど攻撃陣をけん引し、大勝に導いた。ホームアンドアウェー方式で争われ、第２戦は６月６日に行われる。東西２位対決のＣ大阪−ＦＣ東京、同３位対決の名古屋−町田はそれぞれ２−２で引き