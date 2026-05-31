「ファーム・交流戦、巨人１０−４阪神」（３０日、ジャイアンツタウンスタジアム）阪神・平田勝男２軍監督はため息をついた後に、言葉を紡いだ。「負けて学ぶこともあるけど（実力の差を）痛感する巨人との試合だよ。感じるを通り越して痛いよ」。序盤のミスが響き、泥沼の５連敗となった。初回、先頭から山田、佐野と連続失策。このピンチに、先発した茨木の暴投などで２点を失う。その後も歯止めがかからず、終わってみれ