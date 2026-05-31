「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）堂々とした投球で勝ち星をたぐり寄せた。阪神・村上頌樹投手は７回１／３を７安打３失点（自責２）で今季４勝目。２３年５月３０日の西武戦以来、１０９６日ぶりの交流戦白星を挙げたが、「与えてはいけないところでホームランを打たれてしまった。次に向けて反省」と悔しさをにじませた。１点リードで迎えた二回２死。直球を捉えられ、安田にバックスクリーンへ運