「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）敵地の暴風を切り裂く３発で、阪神はヤクルトより１８分早くセ・リーグ一番乗りの３０勝を決めた。森下翔太外野手（２５）が１３、１４号、佐藤輝明内野手（２７）は１４号本塁打を放つ活躍で、ロッテに２連勝。森下は自身初の２打席連発で今月に入って６本と量産している。チームは交流戦初のカード勝ち越しとともに、５月の月間勝ち越しも果たした。どこまで飛ぶ