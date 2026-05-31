「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神が連勝で交流戦初のカード勝ち越し。リーグ３０勝一番乗り。初回に佐藤輝が１４号先制ソロ。三回、五回には森下が１３号２ラン、１４号ソロを放った。先発の村上は７回１／３を３失点で４勝目。岩崎とドリスの継投で１点差を逃げ切った。試合後、藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−打線が有利に試合を運んだ。「そう思います」−村上