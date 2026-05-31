◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）Ｇ党の余韻が冷める間もなく、エスコンに快音が響いた。岸田は右翼ブルペンに飛び込んだ打球を見届けると、ダイヤモンドを回るスピードと表情を少しだけ緩めた。「キャビーがいいホームランを打ってくれたので、僕もその流れに乗れました」。左翼ブルペンにたたき込んだキャベッジと２者連続の逆方向弾。出場９試合ぶりの２号ソロで、序盤か