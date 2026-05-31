◆米大リーグホワイトソックス―タイガース（３０日、米イリノイ州シカゴ＝レイトフィールド）ホワイトソックス・西田陸浮外野手（２５）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・タイガース戦に「９番・中堅」でスタメン出場し、３―１で２点をリードした７回２死三塁の３打席目に、５年連続２ケタ勝利を挙げている左腕のバルデスから、２試合連続打点となる右前適時打を放った。この日がメジャー６試合目の出場。スタメン出場