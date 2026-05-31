「女子プロレス・スターダム」（３０日、神戸サンボーホール）スターダムへ電撃復帰した林下詩美（２７）が神戸大会の第１試合に登場し、鉄アキラ（２６）とのシングル戦に９分４１秒、ジャーマンスープレックスホールドで完勝した。マリーゴールドを退団した詩美は、２６日の後楽園ホール大会に現れ、復帰を直訴していた。約２年ぶりの古巣リングで「詩美、お帰り」とファンの声援に迎えられた中で貫禄の勝利。「明日もすご