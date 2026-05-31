「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）勝負の分岐点を乗り越えると、寡黙な男はマウンドで短く声を上げた。託されたバトンは落とさない。阪神２番手の岩崎優投手がピンチを無失点に封じて、チームのカード勝ち越しに尽力。ヒーローインタビューでは「良かったです。抑えれたらいいなと思っていました」と普段のトーンで振り返った。流れが敵軍に傾きつつあった。八回、先発・村上が１点差に詰め寄られ、