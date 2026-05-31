「東京六大学野球、慶大８−１早大」（３０日、神宮球場）最終週の１回戦１試合が行われ、勝ち点４の首位・慶大が早大に８−１で先勝し、２０２３年秋以来５季ぶりの優勝にあと１勝とした。慶大は渡辺和大投手（４年・高松商）がリーグトップの６勝目を挙げた。安定感抜群の投球で５季ぶりの栄冠に王手をかけた。今秋ドラフト候補の渡辺和が７回３安打１失点でリーグ最多の６勝目。防御率１・１３、５４奪三振もリーグトップ