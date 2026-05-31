「楽天７−８ヤクルト」（３０日、楽天モバイル最強パーク宮城）故障から復帰した新たなピースが躍動した。ヤクルト・塩見泰隆外野手が「５番・右翼」で今季初出場し、２安打２打点をマークして２連勝に貢献。昨年４月に左膝前十字靱帯の手術を受けるなど、長いリハビリを乗り越えてきた苦労人。１軍でのプレーは２０２４年５月１１日以来２年ぶりだ。「やっと帰ってきた。本当に最高の形でスタートを切れた」と充実感をにじま