ホリエモン所有馬が単勝1.8倍の断然人気に応えた！！ダートの3歳リステッド競走は、好発を決めた1番人気イッテラッシャイ（牡＝斎藤誠、父ミスチヴィアスアレックス）が逃げ切りV。連勝でオープンクラス初勝利を飾り、通算3勝目を挙げた。初コンビの斎藤は「強かったです。まだ力んだり、展開的にも楽ではなかったですけど、時計（1分50秒1）も優秀でした。これからの成長を期待したい」と絶賛。斎藤誠師は「ペースは速かったで