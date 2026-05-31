「オリックス３−１中日」（３０日、京セラドーム大阪）“オリの若大将”紅林弘太郎内野手が躍動した。初回１死二塁、２０１６年から京セラで無傷の５連勝中だった竜のエース・大野が投じた宝刀ツーシームを一閃（いっせん）。左翼スタンド中段にチームトップとなる６号先制２ランをブチかまし、連敗を２で止めた。「最高に気持ちいいです。一発で捉えたんで良かった」。この日は今季２度目の３番起用に応えたが、太田の故障