ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が30日（日本時間31日）、本拠でのタイガース戦に「9番・中堅」で先発出場。7回にメジャー初の適時打を放った。試合前のスタメン発表時に名を連ねていなかった西田。だが、6番・中堅でスタメン予定だったヒルがスクラッチにより、「9番・中堅」での先発出場となった。2打席凡退で迎えた7回の第3打席。3−1の2点リードで2死三塁の場面、1ボールから内角高めに投じられた152キロのシン