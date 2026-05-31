「春季高校野球近畿大会・準決勝、報徳学園１０−０天理」（３０日、わかさスタジアム京都）報徳学園（兵庫１位）が天理（奈良１位）に１０−０で６回コールド勝ちし、２０１４年以来１２年ぶりの決勝進出を決めた。先発の谷口哲聖投手（２年）と、今年初登板した投打「二刀流」の中尾勇貴外野手（３年）が無失点リレー。４６歳の誕生日を迎えた大角健二監督に白星をプレゼントした。智弁和歌山（和歌山１位）は立命館宇治（京