高齢の親が老人ホームへ入居すると、家族はどこかで「これで安心できる」と感じます。転倒、急病、火の不始末――在宅生活では常につきまとう不安が、施設ではある程度軽減されるからです。一方で、家族は面会のたびに、親の“老い”を少しずつ突きつけられることになります。安全のためと分かっていても…娘が受け止めきれなかった現実奈美さん（仮名・62歳）は、90歳の母・圭子さん（仮名）が入居する老人ホームで、ある日の昼食