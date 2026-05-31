今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優の中村橋之助（３０）と妻で俳優の能條愛未（３１）が３０日に都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務めた。挙式後に取材に応じた橋之助は「２人助け合って成駒屋を盛り上げるべく頑張って参ります」、能條は「覚悟が決まっていきました」と決意表明。新妻の白むく姿に橋之助が「キレイですよ」と照れ、能條が「優しく温かくお父さんみたいに包ん