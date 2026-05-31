京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部の監督として２度、総監督を含めて全国高校大会で４度の優勝を果たし、「泣き虫先生」の愛称で親しまれた山口良治（やまぐち・よしはる）さんが２９日午前８時１３分、脳梗塞のため京都市の病院で死去した。８３歳。福井県出身。７５年に伏見工高の監督に就任し、荒廃していた学校の生徒を体当たり指導で更生させ、１９８１年１月決勝の全国高校大会で初優勝。その軌跡は大ヒットドラ