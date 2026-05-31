「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）また期待を裏切った。約１カ月ぶりに１軍登板した日本ハム・有原航平投手が課題の序盤に捕まり、７回４失点で自身４連敗の５敗目。２軍での再調整が決まった。初回の松本の先制二塁打を皮切りに、二回は２者連続弾を浴び、三回まで毎回失点を重ねた。登板した全６試合で三回までに複数失点。直球は本来の球威に近づきつつあり、中盤は立て直したが「ああいうピッチング