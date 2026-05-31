俳優の甲本雅裕（60）が30日、自身のインスタグラムを更新し、実家の職業を明かした。甲本は岡山県岡山市出身。幼少期、通園バッグを持ち、実家の前で撮影した写真を投稿し「僕の実家はクリーニング屋じゃった」とつづった。また「アイロンをかけるオトンの背中オトンを手伝いながら夕食をつくるオカン兄ちゃんが爆音でレコードを聴く音テレビ見ながらおやつを食べとる僕その時はなんの感情もなかった事が後に、大切