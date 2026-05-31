「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）巨人・西舘勇陽投手が再出発の１勝目を挙げた。何度もピンチを背負ったが、要所を締める粘投を見せて６回４安打無失点、８奪三振。２０２５年６月１８日以来、３４６日ぶりの勝利となった。コンディション不良を乗り越え「トレーナーさんのおかげ」と感謝。今カードは２９日に井上が勝利、３１日はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が先発予定。「同学年でこのローテを
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