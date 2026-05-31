◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表MF伊東は森保監督から左シャドー起用を明言された。代表での同ポジションで先発は初となるが「“全部の（攻撃的）ポジションを考えている”と言われたので、どこで出てもいい準備をしたい」と頼もしい。左シャドーは、負傷で選外の南野と三笘が担ってきたポジション。「本人が一番悔しいと思う。個人的には彼の分も頑張りたい」と胸に刻