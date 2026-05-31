「ロッテ３−４阪神」（３０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテは西川の５号ソロが八回に飛び出し、１点差まで迫ったが、続く八回１死一、二塁でポランコ、安田尚憲内野手が連続三振。２連敗となった。二回には今季初昇格の安田が今季初打席で１号ソロ。公式戦での本塁打は２３年１０月１０日の楽天戦（楽天）以来、９６３日ぶり。「無我夢中で打席に入りました。１打席目に最高の結果が出て良かったです」とコメントした