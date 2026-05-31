◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表MF遠藤は先発が決まった約3カ月半ぶりの復帰戦でフル出場を目指す。「90（分）やるつもりでいく。最初からセーブしても仕方ないので、立ち上がりから100（％）でいく気持ちでやりたい」と力を込めた。森保監督からは主将マークも託される方針だが、先発するDF吉田に譲る可能性を示唆。「麻也さんの今までの実績にリスペクトを持っている