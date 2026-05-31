サッカー男子の壮行試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）を前に、同国代表ＭＦウィルム・ソル・ウィルムソン（２５＝ＮＥＣナイメヘン）が同僚の日本人選手に言及した。ウィルムソンが所属するオランダ１部ＮＥＣナイメヘンには、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）の日本代表に選出されたＦＷ小川航基（２８）が在籍。会場で取材に応じたウィルムソンは「日本はとても良いチームだから、おもしろい試合になるに違いない。た