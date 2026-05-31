阪神・森下翔太外野手（２５）が３０日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に「３番・左翼」でスタメン出場。打っては２本塁打３打点の大暴れでチームの勝利に貢献した。同点の２回二死一塁から打席に立つと、ロッテ先発・唐川のカットボールを完璧に捉えた。打球は高々と舞い上がり、左翼席に突き刺さる１３号２ラン。表情ひとつ変えずダイヤモンドを一周した。２点リードの５回には高めの１４４キロのカットボールをフルスイングで仕留