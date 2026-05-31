そんな時は爆破じゃ！！?邪道?大仁田厚（６８）が、辞任した巨人の阿部慎之助前監督にまさかのラブコールを送った。大仁田は３０日、自ら率いるＦＭＷＥ川崎大会でザ・グレート・サスケと組み「有刺鉄線電流爆破バット＋電流爆破椅子＋邪道ロケット＋有刺鉄線ボード地獄デスマッチ」でミスター・ポーゴ、ガッツ石島組と対戦した。試合は有刺鉄線バットで石島に打ち抜かれた大仁田が爆破させられたかと思えば、邪道ロケットが飛